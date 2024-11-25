KALKAN-31 Operasyonu: 43 Kaçakçı ve 1298 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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KALKAN-31 Operasyonu: 43 Kaçakçı ve 1298 Göçmen Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, KALKAN-31 operasyonlarıyla 43 göçmen kaçakçısı ve 1298 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

25.11.2024 08:09
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Bakan Yerlikaya: "'KALKAN-31' operasyonlarında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KALKAN-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KALKAN-31" operasyonları kapsamında yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen sayısını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülke genelinde düzenlenen "KALKAN-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

KALKAN-31 Operasyonu: 43 Kaçakçı ve 1298 Göçmen Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KALKAN-31 Operasyonu: 43 Kaçakçı ve 1298 Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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