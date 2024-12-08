Kalkan-34 Operasyonu: 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-34 Operasyonu: 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-34 operasyonlarında 904 düzensiz göçmen ve 48 organizatör yakalandı.

08.12.2024 02:11
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülke genelinde icra edilen 'Kalkan-34' operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde icra edilen 'Kalkan-34' operasyonları çerçevesinde 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 48 organizatör ile 904 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 383 bin 969 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; 28 bin 622 personel, 9 bin 36 ekip ile 5 bin 760 noktada; 4 bin 528 metruk bina, 8 bin 72 umuma açık yer, 439 terminal ve 5 bin 906 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 945 yer kontrol edildi. Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

"81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor"

Mobil göç noktalarının yasadışı göçte etkin rol aldığına değinen Bakan Yerlikaya, "81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: 'GöçNET' veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalkan-34 Operasyonu: 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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