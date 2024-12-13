Kalkan-35 Operasyonu: 981 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-35 Operasyonu: 981 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-35 operasyonlarında 31 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

13.12.2024 08:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 981 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

" Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 438 personel, 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada; 4 bin 327 metruk bina, 7 bin 475 umuma açık yer, 461 terminal ve 2 bin 987 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 250 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalkan-35 Operasyonu: 981 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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