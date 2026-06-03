Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Kurtarıldı

Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Kurtarıldı
03.06.2026 18:03
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Malatya'da mantar toplarken kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kalp krizi geçiren bir kişi, askeri helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan İrfan Kaygusuz (55), mantar toplamak amacıyla araziye çıktıkları akrabası Selim Kaygusuz'un (47), Kozluk Mahallesi'nin yaklaşık 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Beydağı mevkiinde kalp krizi geçirdiğini ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunduğu alanın sarp ve engebeli olması nedeniyle ekipler tarafından hava desteği talep edildi. Bunun üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu bölgeden askeri helikopterle alınan Selim Kaygusuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kaygusuz'un bilincinin açık olduğu, ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kurtarma, 3. Sayfa, Malatya, Sağlık, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika

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