Kalp Krizi Geçiren Şoför Hayatını Kaybetti

05.04.2026 17:57
Serik'te otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Haşim Esentekin kurtarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Haşim Esentekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 14.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çilek üreticiliği yapan Haşim Esentekin, sebze haline ürünlerini bıraktıktan sonra 07 ANZ 87 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Seyir esnasında aniden fenalaşan Esentekin, kalp krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Hastanede hayat mücadelesini kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından hastaneye kaldırılan Esentekin, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Haşim Esentekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere Serik'e götürüldü. Olay sonrası kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

