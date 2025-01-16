Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi

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Erzincan'da kalp krizi geçiren bir sürücü, hastaneye yetişmeye çalışırken park halindeki bir kamyonete çarparak hayatını kaybetti.

16.01.2025 21:38
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Erzincan'da sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

HASTANEYE GİTMEK İSTERKEN KAZA YAPTI

Alınan bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği için hastaneye yetişmeye çalışan Mehmet Murat Karaaslan'ın kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay Sezgin idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi. Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İSMAİL KILINÇ:
    Kalp krizi geçirmiş olsa dahi;pikap sürücüsüne kazaya sebeb olmaktan ceza almalı “biraz daha yolu kapatsa idin duracaksın madem sağa yanaş bak yerde var sagda. 4 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Adam gibi yanaşmayıp yolun ortasına park eden gevşekleri ezmenin cezası olmamalı.. kamyonet hatalı., adalet olsa memlekette kasıtlı cinayetten yargilanmalı angara spası 2 0 Yanıtla
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