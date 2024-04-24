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Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren Ömür T. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Ömür T. için Samsun'dan havalanan ambulans helikopter ilçeye gitti. Ömür T. ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.