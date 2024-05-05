Kalp rahatsızlığından vefat eden çocuğu kullanarak insanları dolandırdı - Son Dakika
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Kalp rahatsızlığından vefat eden çocuğu kullanarak insanları dolandırdı

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Ümraniye'de bir dolandırıcı, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yahya Karakuş'un fotoğraflarını ve hastalığını kullanarak sosyal medya üzerinden para topladı. Oğlunu kız gibi gösterip yardım toplayan dolandırıcıyı fark eden anne Figen Karakuş, 'Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum' dedi.

05.05.2024 11:47
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Kalp rahatsızlığından vefat eden çocuğu kullanarak insanları dolandırdı

-Erkek çocuğunu kız gibi gösterip yardım toplayan dolandırıcıyı anne fark etti

İSTANBUL - Ümraniye'de bir dolandırıcı, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yahya Karakuş'un fotoğraflarını ve hastalığını kullanarak sosyal medya üzerinden para topladı. Oğlunu kız gibi gösterip yardım toplayan dolandırıcıyı fark eden anne Figen Karakuş, "Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum" dedi.

İddiaya göre, Serhad T., yaklaşık 5 yıl önce Ümraniye'de kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş Yakup Karakuş adındaki çocuğun fotoğraflarını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdı. Anne Figen Karakuş'un oğlu olan Yakup Karakuş, internette gezinirken anne durumu fark etti. Figen Karakuş, sosyal medya üzerinden Serhad T.'ye ulaşarak, yardım parası için fotoğrafları kullanılan çocuğun kendi vefat eden oğlu olduğunu söyledi. Duruma sinirlenen dolandırıcı anne Karakuş'a tehdit, hakaret ve küfür etmeye başladı. Emniyete başvuran anne Figen Karakuş vefat eden oğlu için adalet istiyor.

Erkek çocuğunu kız gibi gösterip yardım istedi

Anne Figen Karakuş, "Geçen Cuma bana bir mesaj geliyor, 'sizin oğlunuzun resmini bir dolandırıcı tarafından kullanılıp para toplanılıyor' diye. Ben onu gördüğümde ne hissettiğimi değil de yani ne yapacağımı şaşırdım. Biz bu insana ulaştık, yüklü miktarda bir yardım yapacağız dedik. bize çocuğun resmini gösterir misin dedik. O da 'gruplara attığım resim doğrudur, bu benim kızımdır, bir baba olarak ben kızım hakkında yalan mı söyleyeceğim' dedi. Sonra neyse biz böyle biraz üsteleğince hani bir resim falan görelim ona göre sana yardım edelim dedik, adam hemen telefonu kapattı anladı. İster yapın ister yapmayın dedi, hani olay doğrudur dedi kapattı. Adam tutturmuş hayır o benim kızım diyor. Anladı benim annesi olduğumu, bu sefer bana tehditler savurmaya başladı İnsanları dolandırmaya çalışıyorlar ve bu gibi insanlar yüzünden gerçekten hasta olan çocuklara yardım edilmiyor. Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ümraniye, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalp rahatsızlığından vefat eden çocuğu kullanarak insanları dolandırdı - Son Dakika

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