Kamerayla Gizlice Görüntü Çeken Sanığa 1 Yıl Hapis

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İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.

GİZLİ KAYIT ALDIĞI BELİRTİLDİ

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.

Mütalaada sanık Mert D.'nin 'görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

1 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde 'görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.