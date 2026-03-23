Kamyon Motosiklet Sürücüsünü Ezdi

Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Nahır Yolu ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü düşerek kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE