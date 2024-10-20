Kamyonlarda kullanılan parçaları çalışmışlardı yakalandılar
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerinden kamyonlarda kullanılan buzdolabı, akü, şarj dinamosu gibi elektronik eşyalar çalan iki hırsız jandarma ekiplerince yakalandı.
Turgutlu Mahalles'inde 18 Ekim tarihinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. İş yerinden 4 adet araç lastiği, 1 adet kamyon yatak altı buzdolabı, 8 adet kamyon şarj dinamosu 4 adet akü 6 adet marş dinamosu, 2 adet takograf cihazı çalındığı tespitini yapan ekipler, hususa ilişkin C.G. ve A.D. İsimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyon Parçaları Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika
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