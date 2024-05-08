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9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Kamyon Sürücüsü Göğüş: "Gözlerim karardı tansiyon hastasıyım"

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton kamyonun yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü 11 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından kamyon sürücüsünün Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 km arasında olduğunu ve tansiyon hastası olduğunu ifade ederek gözlerinin karardığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton kamyonun yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü 11 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı. Kamyon sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken, minibüs sürücüsü Latif Örs ise, "Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu" dedi.

"Tansiyon hastasıyım gözlerim karardı"

Kamyon sürücüsü Mehmet Göğüş, Narlı ilçesinden Kalesan firmasına ait araçla firmaya ait beton maddesinin yükleyerek İslahiye'de bulunan Güçlü beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru giderken ne alkol kullandım nede uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, Şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kamyon adeta uçarak bize doğru geliyordu"

Minibüs sürücüsü Latif Örs, "27 K 5127 Plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken ağabey mevkiinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Kamyonun hızı o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" ifadelerine yer verdi.