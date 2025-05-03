Kamyon Tünel Duvarına Çarptı

Kontrolden çıkan kamyon, tünel duvarına böyle çarptı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde kontrol çıkan kamyon tünel duvarlarına çarptı.

Edinilin bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu üzerinde Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünel duvarlarına çarparak seyretti. Duvara çarptıktan sonra bir an duraklayın kamyon daha sonra yoluna devam etti.

O anlar güvenlik kameraların yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.