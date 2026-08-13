Kamyon ve Halk Otobüsü Çarpıştı

Ankara- Eskişehir yolu üzerinde bir kamyon ile halk otobüsünün karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Ankara-Eskişehir yolu üzeri Temelli mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir halk otobüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.