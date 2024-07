3.Sayfa

Kamyonet önce otomobile ardından tıra çarptı: 2 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonetin önce otomobile ardından tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Ayvacık istikametinden Balıkesir'in Edremit istikametine seyir halinde olan Can Ayıboğan idaresindeki 45 AHV 199 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki 34 ZV 6537 plakalı otomobilin sol arka tarafına çarptıktan sonra yolun sağında park halinde duran 41 VR 540 kabin 41 TD 118 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Can Ayıboğan ve yolcu olarak bulunan Satılmış Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.