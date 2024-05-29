Ankara'da bir kreşin otoparkında yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülediği mide bulandırıcı olay sosyal medyada infial yarattı.
Kamyonetini bir kreşin otoparkına park eden bir sürücü, araç içinde dakikalarca kendini tatmin ederken kreş çalışanları olayı anbean kaydedip durumu polise şikayet etti.
Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kreşin otoparkında kendini tatmin eden sürücüyü gözaltına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti - Son Dakika
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