Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti

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Ankara'da bir kreşin otoparkında yaşanan ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülediği mide bulandırıcı olay sosyal medyada infial yarattı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Kamyonetini bir kreşin otoparkına park eden bir sürücü, araç içinde dakikalarca kendini tatmin ederken kreş çalışanları olayı anbean kaydedip durumu polise şikayet etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kreşin otoparkında kendini tatmin eden sürücüyü gözaltına aldı.