Kamyonetle Tura Çıkan Eski Çalışan Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kamyonetle Tura Çıkan Eski Çalışan Adliyeye Sevk Edildi

Kamyonetle Tura Çıkan Eski Çalışan Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da eski çalışan, kamyoneti 90 km gezip bıraktıktan sonra motosikletle de tur attı.

19.10.2024 14:33
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerinden aldığı kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra yerine bıraktı. Kamyonet turu sonrası aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp tekrar bıraktığı ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü gecesi Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, ahşap doğrama atölyesine gelerek park halindeki kamyoneti alıp gezintiye çıktı. Şahıs, yaklaşık 90 kilometre yol yaptıktan sonra sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi, kamyonetin dışarıda olduğunu fark etti ve araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak maddi hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını gören Y.A. polis ekiplerine haber verdi ve 100 bin TL zararı olduğunu beyan ederek şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olaya karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin E.D. (27) olduğunu tespit etti. Şüphelinin aynı gün kamyoneti bıraktıktan sonra bu sefer yine aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp geri bıraktığı öğrenildi.

Dün yakalanan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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