Kamyonetten savrulan kamelya 3 belediye işçisini yaraladı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetten savrulan kamelyanın sıkıştırdığı 3 belediye işçisi yaralandı.
Olay, Çatalzeytin ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Murat Ç. yönetimindeki kamyondaki kamelya, sürücüsünün bir araca yol vermek in manevra yaptığı sırada savruldu. Kamyon kasasında bulunan Serkan Şentürk (44), Eren Karahan (32) ve Mehmet Çelik (45) isimli 3 belediye işçisi savrulan kamelyanın sıkıştırması sebebiyle yaralandı. Yaralanan işçiler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İşçilerden Serkan Şentürk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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