Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın öldü: Feci kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza kamerada

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.