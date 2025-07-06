Kamyonun Ezdiği Dibo Bayır Hayata Tutundu - Son Dakika
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Kamyonun Ezdiği Dibo Bayır Hayata Tutundu

Kamyonun Ezdiği Dibo Bayır Hayata Tutundu
06.07.2025 09:08
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Hafriyat kamyonunun ezdiği Dibo Bayır, 3 ameliyatla hayata tutundu ve kazayı unutamıyor.

Hatay'da hafriyat kamyonunun ezdiği otomobilden yaralı olarak kurtulup 3 ameliyatla hayata tutunan Dibo Bayır, kazada hurda yığınına dönen otomobilin fotoğraflarına baktıkça feci kazayı hatırlıyor.

Geçtiğimiz yıl Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 RS 882 plakalı Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, Dibo Bayır'ın kullandığı Peuguet marka 33 P 8862 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti. Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonun altında ezilerek hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan Bayır, 1 yıl içerisinde 3 ameliyat geçirip hayata tutunmayı başardı. Kaza fotoğraflarına her baktığında o anı hatırlayan Bayır, yaşadığı şoku 1 yıl geçse de atlatamıyor. Aracıyla altında ezildiği hafriyat kamyonunun başka kazaya karıştığını gördüğünde şaşıran Bayır, '16 yaşındaki oğluna sen nasıl hafriyat kamyonunu teslim edebiliyorsun' sözleriyle sürücüye tepki gösterdi.

"16 yaşındaki bir çocuğa nasıl hafriyat kamyonunu teslim edebiliyor anlamıyorum"

Yaşadığı kazayı ve yaşama tutunma sürecini anlatan Dibo Bayır, "Geçen yıl 27 Mayıs tarihinde Altınözü'nden Antakya'ya doğru giderken Narlıca Mahallesi'nde trafik kazası yaşadım. Arabamın üzerine hafriyat kamyonu düşmüştü. Ben kendime geldiğimde hala arabanın içerisindeydim. Duyarlı vatandaşlar gelerek ön camı kırıp beni çıkardılar. Kazadan sonra 3 defa ameliyat geçirdim ve çok zorlu bir süreç yaşadım. Sağlık durumumu biraz toparladım ama boyunluğu takmaya devam ediyorum. Sağ parmağım ve sağ kolum hala uyuşuyor. Başımı ne çok fazla aşağıya ne de çok fazla yukarıya kaldırabiliyorum. Fazla yürüdüğüm ve oturduğum zaman rahatsız oluyorum. Ben diğer kazayı görünce ilk başta şok oldum ve şaşırdım. Benim kazada hafriyat kamyonu sürücüsü de ehliyetsiz ve çocuktu. O hafriyat kamyonun trafik sigortası yoktu. Bu yeni kazayı görünce de benim kazaya karışanın kardeşiydi. 16 yaşındaki bir oğluna sen nasıl hafriyat kamyonunu teslim edebiliyor anlamıyorum. Çocuğun ehliyeti ve hiçbir şeyi yok. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben son kazayı haberde izledim ve 98 bin TL para cezası vermişler. Bu adam arabayı yaptırıp tekrardan kullanacak. Bu sefer diğer çocuğuna verecek. Cezaların daha sert olmasını gerekiyor. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Hiç kimsenin sakat veya ölmesini istemiyoruz" dedi

"Kaza fotoğraflara bakınca 'Ben buradan nasıl çıktım' diye kendime soruyorum"

Kaza fotoğraflarına bakınca o anları tekrar yaşadığını ifade eden Dibo Bayır, "Kaza sırasında ilk başta hiçbir şey anlamadım ve şok oldum. 15 dakika herhalde bayıldım. Kendime geldikten sonra araba yanıyor ve arkadaşlar uzak durun kaçın diye sözler duydum. İlk başlarda çok korktum. Sonra arabadan yağ akıyor deyip beni çıkardılar. Ben aslında olayın şokundaydım. O zamanda boynumda kırık olduğunu bilmiyordum. Sadece kolumu hissetmiyordum. Anlık bir olay oldu ve ne olduğunu anlamadım. Hala arada kaza fotoğraflarına bakıyorum ve hala şaşırıyorum. Fotoğraflara bakınca ben buradan nasıl çıktım diye kendime soruyorum. Arabanın fotoğraflarına baktığımda hayretler içerisinde kaldım. Bizim bir o kamyonla hukuki sürecimiz de daha devam ediyor. Bu tür kazalara karışan araçları trafikten men edilsin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ameliyat, hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonun Ezdiği Dibo Bayır Hayata Tutundu - Son Dakika

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