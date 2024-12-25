Kan Davası İçin Manisa'ya Geldi, Yakalandı - Son Dakika
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Kan Davası İçin Manisa'ya Geldi, Yakalandı

Kan Davası İçin Manisa\'ya Geldi, Yakalandı

Diyarbakır'daki kan davası nedeniyle Manisa'da yakalanan şahıs ruhsatsız tabanca ile tutuklandı.

25.12.2024 18:59
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Diyarbakır'da 2011 yılında iki aile arasında çıkan husumet sonrası hasımlarının Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde olduğunu öğrenen şahsın Diyarbakır'dan Manisa'ya geldiğini ve aileyi araştırdığını tespit eden jandarma ekipleri, şahsı ruhsatsız tabanca ile yakaladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2011 yılında iki aile arasında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı olaylar sonrası başlayan husumet Manisa'ya taşındı. Olaya karışan ailelerden birinin yaşanan husumet nedeniyle 2013 yılında Manisa'nın Saruhanlı ilçesine taşındı. Olayların ardından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Saruhanlı'daki aileden M.H. isimli şahıs 30 Kasım 2024 tarihinde, yine aynı cezayı alan aynı aileden M.Ç.H. ise 5 Aralık 2024 günü Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hasım aile fertlerinin yakalandığını öğrenen M.L.Ö. isimli şahıs ise 22 Aralık 2024 günü Diyarbakır'dan Manisa'ya gelerek kan davalısı olduğu ailenin adreslerini araştırmaya başladı. Konu hakkında bilgi sahibi olan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa JASAT'ın da desteği ile M.L.Ö. isimli şahsı 24 Aralık 2024 günü üzerinde ruhsatsız tabanca ile şapkalı ve yüzü maskeli şekilde bir aracın içinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.L.Ö. isimli şahıs, Saruhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kan Davası İçin Manisa'ya Geldi, Yakalandı - Son Dakika

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