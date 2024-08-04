Kanada'da Orman Yangınında Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangınında Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Kanada\'da Orman Yangınında Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Kanada'nın Alberta eyaletinde devam eden orman yangınında bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Jasper kasabasında söndürülemeyen yangınlar nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

04.08.2024 20:28
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Kanada'nın Alberta eyaletinde devam eden orman yangınında 1 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alberta eyaletindeki turistik Jasper Milli Parkı'nın merkezinde bulunan turistik Jasper kasabasında alevler hala söndürülemedi. Kanada Kraliyet Atlı Polisinden yapılan açıklamada, orman yangınıyla mücadele eden Rocky Mountain House İtfaiye Teşkilatından 24 yaşındaki bir itfaiyecinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jasper'daki orman yangınlarıyla mücadele ederken 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı sonlarında çıkan ve 100 metreye ulaşan alevler nedeniyle kasabanın neredeyse yarısı küle döndü. Eyalette şu anda 120 orman yangını devam ediyor. - ALBERTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da Orman Yangınında Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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