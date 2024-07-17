Kanada'da Rekor Seviyedeki Yağışlar Sonucu Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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Kanada'da Rekor Seviyedeki Yağışlar Sonucu Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı

Kanada'nın başkenti Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü bildirildi. Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok evde sel baskınları yaşandı. Yaklaşık 167 bin kişi elektriksiz kaldı ve sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. Drake gibi ünlüler de evlerinin sular altında kalan görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

17.07.2024 10:28
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Kanada'da rekor seviyedeki yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı.

Kanada'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi. Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de sel baskınları yaşandı. Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi. - TORONTO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da Rekor Seviyedeki Yağışlar Sonucu Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı - Son Dakika

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