Kanalizasyon Hattındaki Metan Gazı 2 İşçiyi Hastanelik Etti

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Kanalizasyon hattındaki metan gazı 2 işçiyi hastanelik etti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde temizlik için kanalizasyon hattına giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek bayıldı. Ekipler tarafından kanalizasyondan çıkartılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizayon hattında yaşanan arıza sebebiyle Sungurlu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde çalışan Hacı Gerçekçioğlu ve Yakup Vargeloğlu, bölgeye gitti. Rogar kapağını açarak kanalizasyon hattına giren belediye işçilerinden Hacı Gerçekçioğlu biriken metan gazından etkilenerek bayıldı. Mesai arkadaşını kurtarmak için aşağı inen Yakup Vargeloğlu da gazdan etkilenerek bayıldı. Diğer işçilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri terfi merkezi içiresinde baygın halde yatan 2 işçiyi çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Gerçekçioğlu ve Vargeloğlu ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.