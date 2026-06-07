Kandıra'da Ambulans Kazası - Son Dakika
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Kandıra'da Ambulans Kazası

Kandıra\'da Ambulans Kazası
07.06.2026 21:38
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Kandıra'da hasta taşırken kaza yapan ambulanstaki 3 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasta taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yeşillik alana savrulan ambulanstaki 2'si sağlık personeli 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra-Kaynarca yolu Akbal Mahallesi mevkisinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu. Araç dere yatağına düşmeden dururken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hastanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kandıra, Kocaeli, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da Ambulans Kazası - Son Dakika

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