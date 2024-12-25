Kandıra\'da Geniş Kapsamlı Denetim

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Kandıra'da tarım, sağlık, emniyet ve zabıta ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinde fiyat, etiket, hijyen ve bandrolsüz alkollü içecek denetimi gerçekleştirdi.

Kandıra ilçe tarım, sağlık, emniyet ile zabıta ekipleri büfe, restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğu denetlenirken, fiyat listesi kontrolü ile işletmelerin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına da bakarken, bandrolsüz ürün kontrolü de gerçekleşti. - KOCAELİ