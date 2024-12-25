Kandıra'da Geniş Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Kandıra'da Geniş Kapsamlı Denetim

Kandıra\'da Geniş Kapsamlı Denetim

Kandıra'da tarım, sağlık ve emniyet ekipleri işyerlerinde hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

25.12.2024 11:58
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Kandıra'da tarım, sağlık, emniyet ve zabıta ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinde fiyat, etiket, hijyen ve bandrolsüz alkollü içecek denetimi gerçekleştirdi.

Kandıra ilçe tarım, sağlık, emniyet ile zabıta ekipleri büfe, restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğu denetlenirken, fiyat listesi kontrolü ile işletmelerin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına da bakarken, bandrolsüz ürün kontrolü de gerçekleşti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kandıra, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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