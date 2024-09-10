Fındık Hırsızları Kandıra'da Yakalandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşın 25 çuval fındığını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Eylül tarihinde Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi'nde bir vatandaşın 25 çuval fındığı çalındı. Durumu fark eden mal sahibi olayı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte bölgede istihbarat araştırmalar yaptı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan fındıklar ise sahibine teslim edildi. - KOCAELİ