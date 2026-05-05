Kandıra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kandıra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kandıra\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
05.05.2026 18:33
Kandıra'da iki aracın çarpışması sonucu bir hafif ticari araç evin duvarını yıkarak yan yattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde savrulan hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak yan yattı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi Cebeci Kefken yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEG 123 plakalı hafif ticari araç ile 41 ALJ 266 Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada savrulan hafif ticari araç bir bahçenin duvarını yıkarak yan döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, şans eseri otomobil sürücüsü yara almadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle iki araç hurdaya döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

