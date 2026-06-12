Kangal'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin duvara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki 09 BM 049 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS