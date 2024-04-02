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Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı

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Kanserle mücadele eden Amerikalı oyuncu Shannen Doherty, durumunun kritik olmasından dolayı annesinin daha rahat bir yaşamı olması için eşyalarını satışa çıkarma kararı aldı.

02.04.2024 15:50  Güncelleme: 16:13
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1990'ların kült gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'ın başrol oyuncularından biri olan Shannen Doherty, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Kanser tüm vücuduna yayılan oyuncu, eşyalarını satmaya karar verdi.

ANTİKALARINI SATACAK

2023'te beyin tümörü için ameliyat olan Amerikalı oyuncu Shannen Doherty, annesinin vefatı durumunda onun için daha kolay bir geçiş sağlamak amacıyla depolarını ve evlerini boşaltma kararı aldı. Shannen Doherty, kendi ölümünün annesi için ne kadar zor olacağını belirterek "Diğer şeylerin annem için çok daha kolay olmasını istiyorum. Onun bir sürü şeyle uğraşmasını istemiyorum. Dört depolama ünitesinin mobilyalarla dolu olmasını istemiyorum" dedi.

52 yaşındaki Shannen Doherty, başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı önlem olarak, zaman içinde biriktirdiği antikaları ve diğer eşyaları bağışlamak veya satmak niyetiyle eşyalarını ayırmaya başladığını paylaştı.

Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı

"BİR HAYALİMDEN VAZGEÇİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Son zamanlarda evinde yaşama ve atları besleme arzusundan vazgeçmeye karar verdikten sonra eşyalarını toplamak için Tennessee'deki evine gittiğini belirten Shannen Doherty, "Gerçekten zor ve gerçekten duygusaldı. Çünkü bir dereceye kadar bu mülkü inşa etme, kendime ve anneme bir ev koyup ahırı genişletme hayalimden vazgeçtiğimi hissettim. Toplanıyordum ve ağlamaya başladım… Bir hayalden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Bu hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu? Bu havlu attığım anlamına mı geliyordu?" dedi.

Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı

PRENSESE DESTEK VERMİŞTİ

Shannen Doherty, kansere yakalanan Prenses Kate Middleton'a destek vererek "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı prensesi henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" ifadelerini kullanmış ve kendi kanser savaşını da örnek göstererek; "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" demişti.

Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı
Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı
Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı
Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı

Hollywood, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanserle mücadele eden oyuncu Shannen Doherty, eşyalarını satışa çıkardı - Son Dakika

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