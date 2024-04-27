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Kanuna aykırı yöntemlerle otomobil parçası temin eden iki iş yerine operasyon

ANKARA - Ankara'da şüpheli belirlenen iki iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yöntemlerle temin edildiği belirlenen 177 adet araç şanzımanı ile 93 adet motor ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kaçak yöntemlerle temin edilen otomobil parçalarının, depolandığı iki iş yerine belirledi. Söz konusu iş yerlerine düzenlenen baskında 177 adet araç şanzımanı ile 93 adet motor ele geçirildi. Operasyonla çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.