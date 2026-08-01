Kapadokya Üniversitesi’nden Nevşehir’e modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Kapadokya Üniversitesi tarafından Nevşehir'de yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle tanıtıldı. Toplam 49 klinik birimi, beş lokal müdahale alanı ve bir genel ameliyathaneye sahip merkezin, gerekli idari süreçlerin tamamlanmasının ardından Eylül 2026'da hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

Kapadokya Üniversitesi, sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Nevşehir kent merkezinde kurduğu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni kamuoyuna tanıttı. Toplam 3 bin 887 metrekare kullanım alanına sahip merkez; bin 646 metrekare zemin kat, 634 metrekare asma kat ve ilerleyen dönemde değerlendirilmesi planlanan bin 607 metrekare bodrum kattan oluşuyor. Tesiste 49 klinik birimin yanı sıra beş lokal müdahale alanı ile bir genel ameliyathane bulunuyor.

Tanıtım programına Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirterek, teori ile pratiği bir araya getiren, bilimsel gelişmeleri topluma aktaran yapılar olduğunu söyledi. Kapadokya Üniversitesi'nin yerel değerlerle evrensel bakış açısını buluşturduğunu ifade eden Kök, yapılan yatırımın hem öğrencilerin uygulamalı eğitimine hem de Nevşehir'in sağlık altyapısı ile ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise üniversitelerin yalnızca mezun veren kurumlar olmadığını, bulundukları şehir ve topluma değer katmaları gerektiğini belirtti. Sağlık turizminin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Yazgı, yeni merkezin Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunacağını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç da Kapadokya Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, yeni merkezin sadece Nevşehir'e değil çevre illerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini söyledi.

Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise merkezin, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilecekleri önemli bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, Nevşehir halkının yanı sıra bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de buradan faydalanabileceğini kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Kapadokya Üniversitesi'nin Anadolu'da kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin gerçekleştirdiği yatırımlarla Nevşehir'e önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yalnızca tedavi hizmeti veren bir sağlık kuruluşu olmayacağı, koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, erken tanı çalışmaları ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler de yürüteceği belirtildi. Merkezde ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla ilişkisi konusunda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme, tütün ve alkol kullanımının azaltılması, ağız hijyeni alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verileceği ifade edildi.

Altı yılda 32 bini aşkın hastaya hizmet verildi

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ürgüp Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 2019 yılından bu yana 32 bin 303 hastaya hizmet verdiği açıklandı. Fakültenin bugüne kadar 86 mezun verdiği, halen 426 öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken, yeni merkezin hizmete girmesiyle Nevşehir merkezde çok daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki akademik birikimi toplumun hizmetine sunmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Nevşehir'e kazandırdığımız bu merkez yalnızca modern bir sağlık yatırımı değil; eğitim, bilimsel çalışma, koruyucu sağlık ve nitelikli tedavi hizmetlerini bir araya getiren bütüncül bir yapıdır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede hasta kabulüne başlayacağız" dedi.

İnsan odaklı hizmet anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve modern teknik altyapısıyla hizmet verecek Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, bölgenin ağız ve diş sağlığı alanındaki önemli ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm sunması hedefleniyor.