Kapaklı'da 11 bin 580 metre kablo çalan hırsızlar yakalandı

26.05.2026 10:58
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatlardan kablo çalan çocuklar gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatlardan 11 bin 580 metre kablo çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçe merkezi Bahçelievler, 19 Mayıs ve Yunus Emre mahallelerindeki inşaatlardan kablo çalınarak 510 bin lira zarara neden olunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalama çalışması gerçekleştirdi.

Mayıs ayının ilk günlerinde 4 farklı inşaattan 11 bin 580 metre kablo çalan hırsızların suça sürüklenen çocuklar S.A., K.A., H.İ.A., A.Y.A., E.T. ve B.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 13 yaşındaki G.M.'nin yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
