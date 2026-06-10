Kapaklı\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki Yıldızkent Kavşağı'nda meydana geldi. 2 şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D. isimli şahıs, sol karın üst kısmından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemede, yaralının yaklaşık 2 santimetrelik kesiği bulunduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi E.K. yapılan çalışmalarda suç aleti ile birlikte yakalandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ