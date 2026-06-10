Kapaklı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kapaklı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kapaklı\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
10.06.2026 10:04
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki Yıldızkent Kavşağı'nda meydana geldi. 2 şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D. isimli şahıs, sol karın üst kısmından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemede, yaralının yaklaşık 2 santimetrelik kesiği bulunduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi E.K. yapılan çalışmalarda suç aleti ile birlikte yakalandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kapaklı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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