Kapaklı\'da Fuhuş Operasyonu

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Tekirdağ Kapaklı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın yakalanırken fuhuşa teşvik eden şahıs ise tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" konusuna yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen; 3 Özbekistan, 1 Türkmenistan uyruklu 4 kadın şahıs deport edilmek üzere gözaltına alındı. Yapılan operasyonda huhuştan elde edilen nakit para, ruhsatsız tabanca, Şarjör ve fişek, metamfetamin uyuşturucu madde ve suça yönelik kullanılan 9 adet cep telefonu ele geçirildi

Ayrıca fuhuşa teşvik eden A.A. isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ