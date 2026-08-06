Kapaklı'da Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kapaklı'da Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kapaklı\'da Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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İkizgöller'de kaybolan Ali K. için arama çalışmaları sürmekte. Ekipler gece boyunca görevde.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün yüzmek için girdiği gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzmek için İkizgöller'e giren Ali K. (48) suyun içinde gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma, polis dalgıç, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarının bugün de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapaklı'da Kaybolan Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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