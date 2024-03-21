Kapaklı\'da 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 103/1-1 karar no ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Ayrıca Atatürk Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde araç içerisinde arama gerçekleştiren ekipler, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Araç şoförleri R.A. ve A.Y. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.
Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu. Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile çarptı, ardından yol kenarına devrildi. Şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan İ.H.A. ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi M.C.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon'da yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ankara-Çubuk yolunda meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve bir koyun telef oldu. Kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucu telef olan koyunun yerine başka bir kamyon gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.
Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, fore kazık çalışması sırasında toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, SUV tarzı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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