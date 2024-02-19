Kapaklı'da Motosiklet Hırsızlığına Son - Son Dakika
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Kapaklı'da Motosiklet Hırsızlığına Son

Kapaklı\'da Motosiklet Hırsızlığına Son

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir vatandaşın çalınan motosikleti bulundu ve 2 hırsız tutuklandı. Olayın ardından çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

19.02.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 motosiklet hırsızı tutuklandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y. isimli vatandaş, kendisine ait olan motosikletin ikametinden çalındığını ve maddi zararının 20 bin lira olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, motosikleti çalan 17 yaşlarındaki Y.S. ve H.K.'yi yakaladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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