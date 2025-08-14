Kapaklı'da Restoranda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Kapaklı'da Restoranda Yangın Kontrol Altına Alındı

14.08.2025 14:53
Tekirdağ Kapaklı'daki restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran faaliyet gösterdiği sırada baca yangını meydana geldi.

Restoranın üstünden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
