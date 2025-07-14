Kapaklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gençleri hedef alan sokak çetelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 4 bin kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 27 adet uyuşturucu hap ve 11 adet av fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen, geleceğini karartan zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ