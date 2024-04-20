Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar - Son Dakika
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Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar

Ankara'da park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kıran 2 hırsız, araç içerisinde bulunan 4 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Mağdur ise aracın yanına gittiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu fark ettiğini ve içerisinden değerli tespihler ve kabloların çalındığını söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

20.04.2024 23:17
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Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar

ANKARA - Ankara'da park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kıran 2 hırsız, araç içerisinde bulunan 4 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Nisan günü Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde duran 06 NB 831 plakalı otomobilin kapı kilidini kıran iki kişi, araç içerisinde bulunan tespih ve kabloları çaldı. 4 bin liralık eşya ve malzemeyi çaldıktan sonra bölgeden ayrılan hırsızları yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Araca da hasar vermişler"

Olayla ilgili konuşan mağdur Halil Atanan: "Arabamın yanına gittiğimde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüm. İçerisinden eşyaların çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izledik. Ellerinde aletlerle arabanı yanına gelmişler. Aracın içerisinde değerli tespihler ve iş için kullandığımız kablolar vardı. Onları çalmışlar. Polise gittik, şikayetçi olduk. Kendilerini tanımıyorum. Araca da hasar vermişler. Toplam zararımız 4 bin lira" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar - Son Dakika

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