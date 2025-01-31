Kapıkule'de 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kapıkule'de 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 217 kg uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

31.01.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule'de 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerinin oyunları tutmadı

EDİRNE - Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin son üç günde düzenlediği dört farklı operasyonda toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapmadan önce analiz ettikleri riskli araçları Kapıkule Gümrük Sahasında sıkı takibe aldı. Kameralarla izlenen araçlar, X-ray taramasından geçirilerek portatif cihazlarla kontrol edildi. Dedektör köpeklerin desteğiyle detaylı aramalar gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi.

LPG tankları ve vites kutusunun altına gizlemişler

Gerçekleştirilen dört operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen üç otomobilin LPG tankları ve vites kutusu altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasal yükü un olan bir tırın dorsesinde beyaz torbalar içine saklanmış 177 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplam 217 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Kaçakçılıkta kullanılan bir tır ve üç otomobile el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 00:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kapıkule'de 217 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.