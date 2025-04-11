Kapıkule'de 38 Gümrük Görevlisi Rüşvetten Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 38 Gümrük Görevlisi Rüşvetten Adliyeye Sevk Edildi

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet iddiaları üzerine 38 gümrük görevlisi adliyeye sevk edildi.

11.04.2025 11:31
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Kapıkule'deki 38 rüşvet şüphelisi adliyeye sevk edildi

EDİRNE - Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza görevlisi adliyeye sevk edildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi.

Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 38 Gümrük Görevlisi Rüşvetten Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de 38 Gümrük Görevlisi Rüşvetten Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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