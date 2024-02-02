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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 4'ü gümrük personeli 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 4'ü gümrük personeli 7 şüpheli tutuklandı

Kapıkule\'de kaçakçılık operasyonu: 4\'ü gümrük personeli 7 şüpheli tutuklandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık operasyonunda aralarında 4 gümrük personelinin bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, kaçak olarak ülkeye alkol, akaryakıt ve tütün ürünleri sokmak isteyen 4 gümrük memuru ve 2 tır şoförü yakalandı. Ayrıca, işbirlikçi tırların yurda girişini sağlayan gümrük personelleri tarafından göz yumulan bir araçta yapılan aramada 10 bin elektronik sigara ele geçirildi. Tutuklanan 7 şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

02.02.2024 19:15
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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 4'ü gümrük personeli 7 şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık operasyonunda aralarında 4 gümrük personelinin bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık operasyonunda aralarında 4 gümrük memurunun da olduğu operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak olarak ülkeye alkolü içecek, akaryakıt ve tütün ürünlerinin sokmak isteyen 4 gümrük muhafaza personelinin, 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri ile 2 tır şoförü yakalandı.

Yapılan kaçakçılık operasyonuyla yakalanan GTİ çalışanı U.G. ve TIR şoförleri B.Y., S.Y. ile gümrük personelleri Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A gözaltına alındı.

Ayrıca, gümrük personellerinin göz yumarak X-ray taraması yaptığı işbirlikçi tırların yurda girişini sağladığı operasyon devamında bir araçta yapılan aramada 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 4'ü gümrük personeli 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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