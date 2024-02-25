Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yangın Tüplerine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yangın Tüplerine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Yangın Tüplerine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, bir tırda yangın söndürme tüplerine zulalanmış 18 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

25.02.2024 19:16  Güncelleme: 19:19
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yangın söndürme tüplerine zulalanmış 18 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Zahir tacirlerine yönelik çalışma yapan ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırı durdurarak narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada tırdaki iki yangın tüpünün içerisine zulalanmış halde daralı ağırlığı 18 kilogram olan ecstasy hammaddesi ele geçirildi. Bu hammadde ile 1 milyon adet ecstasy hap elde edilebildiği öğrenildi. Tır şoförü T.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk dilen T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yangın Tüplerine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yangın Tüplerine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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