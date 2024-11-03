Kapıları Açık Araç Trafikte Yakalandı - Son Dakika
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Kapıları Açık Araç Trafikte Yakalandı

Kayseri'de kapıları açık seyreden araç, polis tarafından yakalanarak sürücüsüne ceza verildi.

03.11.2024 20:05
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Kapıları açık seyreden araç yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de trafikte kapıları açık seyrederek trafiği tehlikeye sokan araç polis ekiplerince yakalandı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde bir aracın kapıları açık halde trafikte seyir ettiği ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; araç tespit edilerek sürücüsüne gerekli ceza uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıları Açık Araç Trafikte Yakalandı - Son Dakika

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