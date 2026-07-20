Kapısuyu Plajı: İki İl Arasında Bir Cennet

Bartın'ın Kastamonu sınırındaki Kapısuyu deresi, Karadeniz'e kavuştuğu bölgede ince bir çizgi çekerek, iki ili birbirinden ayırıyor. Plajın Bartın tarafında yüzenler yada avlananlar, 10-15 adımda yada kulaçta plajın Kastamonu tarafına geçebiliyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu'nun Cide ilçesini birbirinden ayıran dere, Kapısuyu Plajı'nı da ikiye bölüyor. Plajın doğu tarafı Kastamonu'da, batıdaki büyük alanı ise Bartın'a düşüyor. Yöre benzersiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran yöre, balıkçıların ve tatilcilerin yoğun ilgisini görüyor. Bartın il merkezine 56, Kurucaşile ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan plaja, Bartın tarafından gidilebildiği gibi Kastamonu'nun Cide ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.

Bartın sınırları içerisinde bulunan Kapısuyu Köyüne gelenler, plaja girebiliyor. Plajın Kastamonu kısmında kalan tarafına ise, derenin deniz ile birleştiği noktada yürüyerek, yüzerek geçiş yapılabiliyor. Plajın Kastamonu tarafına geçmek isteyenler, 10-15 gibi çok az sayıda adım yada kulaç attığında Bartın'dan Kastamonu'ya da geçmiş oluyor

Denizi, muhteşem doğası ile tipik bir Karadeniz köyü olan Kapısyu'nun 12o nufasü bulunurken, yaz aylarında ise il ve yurt dışından gelenlerle bu sayı 1500'ü aşıyor. Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçıların da ilgisini görüyor - BARTIN