Kapitan Andreevo'da 31 Kg Esrar Ele Geçirildi

25.05.2026 14:47
Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 31 kg esrar ve 5 gözaltı.

Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, ülkeden çıkış yapmak isteyen bir araçta yapılan detaylı aramada 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ile Gümrük İdaresi ekipleri tarafından Türkiye sınırında düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Kapitan Andreevo'da başladı

22 Mayıs 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, ülkeden çıkış yapmak isteyen bir araç detaylı aramaya alındı.

Gizli bölmelerde bulundu

Gümrük kontrolü sırasında aracın koltuklarında özel olarak hazırlanmış gizli bölmeler tespit edildi. Bölmelerde çok sayıda vakumlu paket ele geçirilirken, yapılan testlerde paketlerin esrar olduğu belirlendi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 31 kilogramı geçtiğini ve piyasa değerinin yaklaşık 256 bin euro olduğunu açıkladı.

5 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, soruşturmanın genişletilmesiyle Gabrovo ve Sofya'da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişi ile iki yardımcısı dahil toplam 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve bir oto servis işletmesinde de arama yapıldığı öğrenildi

Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma kapsamında, 40 ve 46 yaşındaki iki kişinin yüksek riskli uyuşturucu maddeyi sınırdan kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

