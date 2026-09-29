Kapitan Andreevo'da risk analiziyle Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar bulundu - Son Dakika
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Kapitan Andreevo'da risk analiziyle Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar bulundu

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Kapitan Andreevo\'da risk analiziyle Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar bulundu
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Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda detaylı kontrole alınan Türk plakalı tırın yükünde 57 kilo 40 gram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun 466 bin 625 euro değerinde olduğu açıklandı; olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'ın Türkiye'ye gitmek üzere gelen Türk plakalı bir tırda 57 kilo 40 gram esrar ele geçirildi.

Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye otomobil parçaları ve çelik ürünleri taşıdığı belirtilen Türk plakalı tır, Edirne Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı gümrük ekiplerinin risk analizi sonucu detaylı kontrole alındı. Gümrük memurlarının yaptığı incelemede, aracın yük bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edildi. Beyan edilen malların bulunduğu kutuların fiziksel kontrolü sırasında, içerisinde kuru yeşil ot bulunan 53 şeffaf poşet içerine preslenmiş polietilen paket bulundu. Yapılan saha incelemesinde paketlerin esrar içerdiği belirlenirken, uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 57 kilo 40 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın adli sistemin ihtiyaçları doğrultusunda 466 bin 625 euro değerinde olduğu açıklandı.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde, soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bulgaristan3. SayfaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kapitan Andreevo'da risk analiziyle Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar bulundu - Son Dakika
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