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Kaplumbağalara Dikkat Çağrısı

Kaplumbağalara Dikkat Çağrısı

Prof. Dr. Kandır, baharda kaplumbağaların yolda ezilme riskine dikkat çekerek sürücülerden yavaş gitmelerini istedi.

05.05.2025 09:39
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Bahar aylarında üreme dönemine giren kaplumbağaların yollarda ezilme tehlikesi yaşadığını vurgulayan Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, "Sürücülerden ricam; hızınızı düşürün, gözünüz yolda ve bu canlıların üzerinde olsun" dedi.

Baharın gelişiyle birlikte doğada canlanma başlarken, birçok canlı da üreme dönemine girdi. Bu dönemde özellikle kırsal kesimlerdeki asfalt yollarda artan hayvan hareketliliği, kara kaplumbağaları için büyük bir risk oluşturuyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doğanın Dili Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, hafta sonu Frigya'da yaptığı gözlemlerde sadece bir saatlik yolculuğunda 7 kaplumbağanın asfalt üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını belirtti. Kandır, bilimsel adı Testudo graeca olan Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağalarının ekosistemde çok önemli işlevleri olduğuna dikkat çekerek, "Popülasyonları küresel ölçekte azalıyor. Baharda kış uykusundan uyanan bu canlılar özellikle bu dönemde ezilme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sürücülerden ricamız, özellikle kırsal yollarda yavaş seyretmeleri ve dikkatli olmaları. Gerekirse durup güvenli şekilde hayvana yol verebilir, geçişine yardım edebiliriz" dedi.

Kaplumbağaların yaşamasının sadece doğa için değil, ekolojik denge için de büyük önem taşıdığını ifade eden Kandır, "Biraz dikkat, biraz saygı ile bir can kurtarabilirsiniz" diyerek araç kullanıcılarını duyarlı olmaya davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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